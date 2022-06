PONTEBBA (UDINE) - È in corso da pochi minuti un intervento di soccorso per un rocciatore caduto in parete sul Monte Cavallo di Pontebba tra la quarta e la quinta lunghezza di corda della via Gocce di Tempo. Dalle prime informazioni l'uomo ha subito un forte trauma.

Attivata la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza e l'elisoccorso regionale, in volo sull'obiettivo.

Allegata una immagine di repertorio riguardante un incidente accaduto nello stesso gruppo.