Roccia si stacca e precipita sulla strada comunale - VIDEO

VICENZA - Uno smottamento di roccia, che è piombato su una strada comunale, ostruendola completamente, si è verificato giovedì pomeriggio a Recoaro Terme (Vicenza), in località Cornaletti. Il movimento franoso si è verificato nel momento in cui nell'arteria non stavano transitando auto, quindi nessuna persona è rimasta coinvolta.

I Vigili del fuoco, giunti dalla caserma di Schio, hanno effettuato un sopralluogo, constatando un fronte di tre metri i cui detriti e massi hanno bloccato la circolazione, con l'impossibilità di raggiungere una contrada in quota. Anche dopo un'ordinanza del sindaco recoarese, la strada è stata chiusa fino alla rimozione dei detriti e la messa in sicurezza del fronte. Sul posto la polizia locale e i tecnici del comune anche per verificare eventuali altri smottamenti in zona.