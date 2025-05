Robot fanno a botte sul ring: ecco l'incredibile incontro di kickboxing

CINA – Jab, diretto, gancio, montante e perfino un front kick in piena regola. Ma a sferrare questi colpi non sono stati atleti in carne e ossa. Sul ring allestito nella città di Hangzhou, nella Cina orientale, due robot umanoidi si sono affrontati in un match di kickboxing che ha dell’incredibile. L’evento, organizzato il 25 maggio nell’ambito della World Robot Competition dal China Media Group, è stato definito dal Global Times come “la prima competizione al mondo tra robot umanoidi negli sport da combattimento”.



LA PRIMA COMPETIZIONE AL MONDO TRA ROBOT

A sfidarsi, due esemplari del modello G1, sviluppato dalla cinese Unitree Robotics. Alti un metro e trentadue centimetri e dal peso di 35 chili, i G1 sono l’orgoglio dell’azienda: macchine agili, veloci e – almeno a giudicare dal match – capaci di replicare in maniera sorprendente l'intera gamma di colpi della kickboxing. I movimenti, seppur ancora comandati in tempo reale da quattro squadre di operatori umani, hanno mostrato un realismo tale da far dimenticare, per un attimo, che sul ring non ci fosse sangue, sudore e adrenalina, ma cavi, circuiti e algoritmi.



Il combattimento, trasmesso in diretta dai media cinesi, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Le immagini, diventate virali, hanno acceso il dibattito sull'integrazione dell’intelligenza artificiale nello sport, e in particolare nel mondo degli sport da combattimento. Quanto siamo lontani da veri combattimenti autonomi tra robot? E, soprattutto, quale sarà il limite tra simulazione, intrattenimento e sport vero e proprio? Nonostante i robot fossero ancora guidati da esseri umani, l’impressione generale è quella di trovarsi di fronte a una svolta tecnologica significativa. I G1 sono in grado non solo di combattere, ma anche di cadere al tappeto, simulare un knock-out e rialzarsi. Una performance che, secondo molti esperti, segna un nuovo traguardo nella robotica umanoide.