Robi Grassotto torna in campo

CASTELFRANCO - Che ritornino succede, che riprendano in mano le scarpe dopo averle appese al chiodo, molto meno.



Non è uno scherzo: Roberta Grassotto è il “nuovo” acquisto della B1 del Giorgione. Dopo aver deciso di smettere con la pallavolo giocata poco più di un anno fa e aver salutato tutti con tanto di festa di fine campionato (nella foto), Robi torna oggi suoi passi.



La palleggiatrice ormai 34enne, che a Castelfranco Veneto ha già raggiunto 2 promozioni e vinto 2 Coppe Veneto, 2 Coppe Triveneto e 1 Coppa delle Alpi, svela: «Mi era rimasto un sogno: contribuire, anche se in minima parte, a portare il Giorgione ancora una volta a raggiungere grandi obiettivi. Quindi, quando si è prospettata la possibilità di tornare ad allenarmi con il gruppo della B1, mi sono detta: perché no?».



Così facendo, Robi tornerà a vestire la maglia che indossò per la prima volta nel 2011: «Considero l’anno di stop come una pausa di riflessione, dopotutto succede anche alle migliori coppie! In realtà non ho mai abbandonato la pallavolo perché alleno, continuo a frequentare le compagne di squadra e ho giocato nell’ultimo anno a beach volley.



Sicuramente dovrò darmi molto da fare per rimettermi fisicamente al passo, per riacquistare i meccanismi dell'indoor e per riuscire ad arrivare ad un determinato livello. Prevedo perciò che la mia partita, almeno all’inizio, si giocherà principalmente durante gli allenamenti.



Ma so cosa è necessario fare per vincere questo tipo di sfide: con questo spirito torno a disposizione contribuendo al bene del gruppo sia in palestra che fuori dalla palestra».



Dalla prossima settimana partono gli allenamenti: l’aria che tira appare più che frizzante.