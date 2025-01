Roberto Gagliardi, noto osteopata di Pordenone, al Festival di Sanremo

Roberto Gagliardi, noto osteopata di Pordenone, sarà uno dei protagonisti dell’area benessere del Festival di Sanremo. “Sono molto entusiasta e onorato di essere stato scelto – dichiara il professionista -. Essere selezionato per lavorare con gli artisti e i professionisti dello spettacolo in un evento così importante è una grande soddisfazione. Sanremo è un'occasione unica, dove la musica e l'arte si incontrano, e poter contribuire al benessere dei protagonisti mi rende davvero orgoglioso”. Durante la kermesse Gagliardini lavorerà presso la Somnia Aura Spa del Grand Hotel Des Anglais.



Come sei stato scelto per questa esperienza?

Sono stato selezionato da Stefano Serra, che è il responsabile dell'area benessere del Festival. Mi ha scelto tra diversi candidati per portare la mia esperienza e competenza nel campo dell'osteopatia e del benessere fisico. È un progetto che mi entusiasma molto, perché lavorare in un contesto così prestigioso rappresenta una vetrina straordinaria per ciò che faccio.



Ci parli un po' di più dell'area benessere del Festival?

L'area benessere del Festival, firmata Dream Massage, è un punto di riferimento ormai da dieci anni per tutti gli artisti, i cantanti e i professionisti coinvolti. È un luogo dove vengono offerti trattamenti mirati per alleviare lo stress fisico e mentale, un supporto fondamentale in una settimana così frenetica. Quest’anno, come parte del Master Massaggiatore Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi 2025, insieme ad altri esperti mi occuperò di offrire trattamenti personalizzati per garantire il massimo benessere ai partecipanti.



Qual è il tuo ruolo?

Il mio ruolo è quello di un supporto per il benessere globale di tutti coloro che parteciperanno al Festival. In un evento di tale portata, dove la tensione e lo stress sono all'ordine del giorno, poter offrire un momento di relax e recupero è un contributo fondamentale. Con competenza, passione e attenzione, sono pronto a dare il mio meglio per aiutare a rendere ancora più speciale questa edizione di Sanremo.



Quali sono le tue specializzazioni in ambito terapeutico?

Ho una formazione molto variegata. Una delle mie specializzazioni e passioni è il linfodrenaggio manuale, che ho approfondito con un Master di 3° livello in Linfodrenaggio nel 2021. Questa tecnica è particolarmente utile per il trattamento estetico, post-chirurgico e dei linfedemi. Inoltre, mi sono formato in Osteopatia presso l’International Osteopathic Academy di Milano. Collaboro con la Tirelli Medical Group di Pordenone e dal 2024 sono anche co-titolare dello Studio Delos, un centro di fisioterapia e riabilitazione. Tutto questo mi permette di affrontare le esigenze dei pazienti da diverse angolazioni, mirando al miglioramento del loro stato fisico e psicologico.



In che modo l'osteopatia può essere utile per gli artisti e i professionisti dello spettacolo durante il Festival?

L'osteopatia è una disciplina molto efficace per alleviare le tensioni muscolari e migliorare la circolazione. Un aspetto molto importante è un buon lavoro diaframmatico, fondamentale per la qualità della voce e del respiro e per la gestione dello stress. Si tratta di aspetti fondamentali per chi lavora nel mondo dello spettacolo. Gli artisti spesso affrontano giornate molto intense, con stress fisico e psicologico, e l'osteopatia aiuta a mantenere il corpo in equilibrio. I trattamenti osteopatici favoriscono il rilassamento, riducono la fatica e migliorano la performance. Aiutando a mantenere il corpo in ottima forma, gli artisti possono affrontare meglio la frenesia di un evento come il Festival di Sanremo.