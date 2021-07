Rivoluzione nel PD Mogliano: Giacomo Nilandi nuovo segretario

MOGLIANO VENETO – Nel corso dell’ultimo Congresso del circolo cittadino del Partito Democratico, tenutosi lunedì 5 luglio, è stato eletto come nuovo segretario con 40 voti e tre schede bianche il Consigliere Comunale Giacomo Nilandi.



Lo stesso Congresso ha inoltre nominato i nuovi membri del direttivo che sarà così composto: Giacomo Nilandi, Giulia Santi, Jacopo Gerini, Elena Zennaro, Marco Michielini, Silvana Chiarotto, Renzo Biancotto, Silvia Toffoletto, Gianni Scognamiglio, Teresa Donelli, Diego Bardini, Toni Bortoluzzi, Claudio Zara. A questi si aggiungeranno i membri di diritto Daniele Ceschin e Antonio Russo. Il nuovo segretario ha poi nominato due vicesegretari: Elena Zennaro e Marco Michielini. Il tesoriere resterà Renzo Berizzi.



Le prime parole di Nilandi da neosegretario:



“Ringrazio la nostra comunità democratica per la bellissima giornata di oggi, che rilancia in città la nostra azione politica, aprendo di fatto i cantieri per un nuovo progetto sociale e politico per Mogliano. Non costruiremo l’ennesimo comitato elettorale per le prossime scadenze elettorali con un uomo o una donna soli al comando, vogliamo bensì dare vita a un partito radicato, aperto, popolare e soprattutto orizzontale, che abbia come obbiettivo minimo la prossima generazione.



Avvieremo quanto prima la ricerca di una nuova sede. Non una semplice vetrina ma uno spazio di aggregazione polifunzionale ed attraversabile, dove tornare a fare una cosa che la sinistra non fa da molto tempo, ovvero il mutualismo. Abbiamo in mente un laboratorio sociale che permetterà al nostro partito di tornare a fare politica con le mani, per dare una nuova immagine piena alle nostre parole”.