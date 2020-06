La rivoluzione di Jesolo contro il Coronavirus: consegna del cibo sotto l'ombrellone e chioschi più "grandi"

JESOLO - La sfida alla crisi da Coronavirus è ufficialmente iniziata. Con due “rivoluzioni” il comune di Jesolo si prepara ad affrontare la stagione forse più atipica di sempre, introducendo due novità destinate a fare storia.

Così, durante l’estate del 2020 si mangerà sotto l’ombrellone: la variazione della concessione demaniale per gli stabilimenti balneari infatti, approvata ieri in consiglio comunale, consentirà, di fatto, la consegna o distribuzione e quindi il consumo di alimenti sotto l’ombrellone, sempre nel rispetto delle prescrizioni commerciali ed igienico sanitarie.

Somministrazione o consegna degli alimenti che potranno essere effettuate dalle attività in possesso dei requisiti commerciali previsti dalle norme, e comunque solo per questa stagione. Un’altra importante misura coinvolge i chioschi, che potranno sostanzialmente “allargarsi”.

Viene data infatti la possibilità di utilizzare l’intera superficie di 110 metri quadri prevista dalla concessione demaniale per la posa di tavolini e sedie, rispetto agli attuali 40 metri quadri. In questo caso la misura permette di avere un maggiore spazio commerciale, con una migliore distribuzione degli spazi per il rispetto del distanziamento sociale.

L’”ampliamento” deve comunque garantire – ricorda il comune in una nota - il passaggio delle persone in sicurezza intorno alla struttura del chiosco e tra i tavoli, oltre a preservare i percorsi per le persone diversamente abili. Uno sforzo per salvare l’estate, che conferma la voglia di tornare ad una “strana normalità”.

Ma i cambiamenti non sono finiti: c’è infatti anche l’apertura di un nuovo stabilimento balneare, il Platinium Faro Beach, tra le novità jesolane del 2020. Si trova nella zona spiaggia che affianca quella di competenza del Camping Jesolo International. E' dotato di 340 posti, con un distanziamento garantito in uno spazio di ben 33 metri quadrati.

E intanto Jesolo Turismo Spa, società a partecipazione pubblico-privato, ha messo in piedi una convenzione con i Comuni veneti per i posti spiaggia prenotati a favore dei residenti. E sarà un’estate in cui la tecnologia sarà una necessaria protagonista: grazie all’applicazione “Jesolo Spiagge”, infatti, è possibile prenotarsi il posto in spiaggia, in area libera attrezzata.