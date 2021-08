Riverso in piscina, bagnina si tuffa e recupera bambino di sette anni

PADOVA - Dramma nel pomeriggio di oggi in provincia di Padova per un bambino di sette anni che ha perso i sensi mentre faceva il bagno in piscina.



L’episodio è accaduto verso le 13 di oggi, lunedì, a San Pietro di Gu, in provincia di Padova.

La bagnina in servizio alla piscina si è tuffata per salvare il bambino riverso nell’acqua. Il bambino è stato oggetto da subito delle pratiche di rianimazione, poi è stato elitrasportato in ospedale a Padova.

Il bambino, residente a Limena, in provincia di Padova, è deceduto nel nosocomio patavino.