Riverso in acqua, incosciente e con il volto immerso nel mare: salvato per un soffio

VENEZIA- Eraclea Mare, nella mattinata di ieri, un uomo di 40 anni è stato salvato da un principio di annegamento nel tratto di arenile antistante via Marinella. L’uomo, probabilmente ancora sotto l’effetto dell’alcol assunto la sera precedente o iniziato la giornata in stato di ebbrezza, è stato trovato riverso in acqua, incosciente e con il volto immerso nel mare.



L’allarme è scattato intorno alle 9 del mattino, un’ora prima dell’avvio ufficiale del servizio di salvataggio in spiaggia. Alcuni turisti presenti hanno notato la situazione critica e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Fondamentale è stato anche l’intervento dei bagnini, che pur non essendo ancora in servizio, si sono prontamente attivati per prestare i primi aiuti.



I sanitari della Castel Monte, in servizio per il 118 di Jesolo, sono giunti sul posto in codice rosso. Dopo aver somministrato ossigeno e stabilizzato l’uomo, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di San Donà di Piave, dove attualmente è ricoverato in rianimazione ma non in pericolo di vita.



Sul luogo dell’accaduto è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale per gli accertamenti del caso.