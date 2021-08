Ritrovato vivo l’uomo scomparso nei boschi durante una camminata

BELLUNO - È stato ritrovato e sta bene, l’uomo di 81 anni di San Vito di Cadore (BL), che ieri nel pomeriggio si era incamminato nei boschi sopra il Ristorante Mughetto sulla via Val d’Ansiei ad Auronzo di Cadore, senza più rientrare.

Scattato l’allarme verso le 18.40 le squadre del Soccorso alpino di Auronzo, Centro Cadore, Val Comelico, assieme al Sagf, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri avevano iniziato le ricerche, supportati dall’arrivo delle unità cinofile da ricerca di superficie e molecolari e del Centro mobile di coordinamento del Soccorso alpino e speleologico Veneto.



Nella notte ha anche a lungo sorvolato l’area il drone con termocamera dei Vigili del fuoco. Questa mattina alle sei nuove forze erano state allertate per partecipare alla ricerca quando, fortunatamente l’anziano è stato rintracciato a un chilometro di distanza dal punto dove era stato visto l’ultima volta. Stava bene, anche se aveva riportato qualche escoriazione dopo essere probabilmente caduto.

In via precauzionale è stato affidato all’ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale per le verifiche del caso. Erano presenti una quarantina di persone.