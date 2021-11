Ritrovato senza vita nel suo locale

VITTORIO VENETO - Tragedia lo scorso sabato nel vittoriese. Trovato senza vita nel suo locale un uomo di 40 anni.

Pare si tratti di un gesto volontario e l’episodio ha provocato profondo cordoglio in città.



Nel locale viavai delle forze dell’ordine: il corpo è stato recuperato dai Sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.

La notizia ha fatto il giro del vittoriese a causa del tam tam via social e per la massiccia presenza delle forze dell’ordine. I familiari hanno eseguito il riconoscimento della salma ieri mattina.