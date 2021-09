Ritrovato senza vita l'escursionista disperso da ieri

Foto d'archivio

DOMEGGE DI CADORE / FORMNI DI SOPRA - È stata la rottura dell'ancoraggio sul quale si stava calando in corda doppia a far precipitare Giovanni Anziutti, settantenne di Tolmezzo dal Crodon di Giaf nelle Dolomiti Friulane. Dopo averne raggiunto la cima si stava appunto calando per rientrare in sicurezza quando qualcosa è andato storto.



Ieri sera le squadre dei soccorritori del Veneto e di Forni Sopra erano risalite dai due versanti del Veneto e del Friuli fino in cima al Monte Cridola grazie alla luce della luna senza trovarlo. Questa mattina invece è stato avvistato durante la prima perlustrazione con l'elicottero della Protezione Civile intorno alle 8 dai quattro soccorritori di Forni di Sopra saliti a bordo, sotto le pareti della torre dolomitica.



A recuperare la salma è stato, per competenza territoriale, l'elicottero Falco di Pieve di Cadore con a bordo il medico per la constatazione del.decesso e dopo l'autorizzazione del magistrato alla rimozione della salma.

Anziutti, persona molto stimata in Carnia e nell'ambiente dei frequentatori della montagna, era un escursionista esperto, presidente di Leggimontagna e con incarichi nell'Asca: era anche consigliere all'interno del Cai di Forni Di Sopra.