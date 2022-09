Ritrovato senza vita il 24enne alpinista scomparso da mercoledì

MALBORGHETTO VALBRUNA (UDINE) - È stato ritrovato senza vita il padovano (classe 1998) disperso da ieri. Grazie al fiuto del cane Asia che è stato portato sul nevaio sottostante l'attacco dello Spigolo Deye Peters, la via che il giovane aveva intenzione di scalare in solitaria, è stato possibile concentrarsi su una buca presente sul manto e individuare il corpo sul.fondo della stessa buca.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati per una decina di metri e e lo hanno recuperato riportandolo in superficie. Si è atteso l'arrivo del medico legale per la constatazione del decesso. I familiari sono stati avvisati. Allegate due immagini del nevaio e della.buca.