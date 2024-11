Ritrovato sano e salvo dopo un allerta al Soccorso Alpino

AVIANO (PORDENONE) - Questa mattina, tra le 8.30 e le 9.15, la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino è stata attivata per il mancato rientro di un escursionista da Cima Manera, nel Gruppo del Monte Cavallo. L'allerta è scattata dopo che il figlio dell'uomo ha segnalato la sua scomparsa, preoccupato per il fatto che non aveva più notizie dal padre dal tardo pomeriggio del 6 novembre, quando l'escursionista aveva inviato un messaggio dicendo di essere in Val Sughet e di stare rientrando.

L'auto dell'uomo era parcheggiata a Casera Capovilla. Preoccupato per l'assenza prolungata del padre, un amico del figlio si è mosso questa mattina per cercarlo. Fortunatamente, intorno alle 9.15, l'amico ha ritrovato l'escursionista non lontano dalla casera. Sebbene fosse stanco, affaticato e infreddolito, l'uomo era in buone condizioni di salute.

Questo episodio sottolinea l'importanza della sicurezza durante le escursioni in montagna e la necessità di mantenere sempre informati amici o familiari riguardo ai propri spostamenti. Le condizioni meteorologiche in montagna possono cambiare rapidamente e la preparazione adeguata è fondamentale per affrontare eventuali imprevisti. Il tempestivo intervento del Soccorso Alpino ha permesso di risolvere la situazione senza gravi conseguenze, ma rappresenta anche un richiamo alla prudenza per tutti gli amanti della montagna.