Ritrovato in pieno centro il corpo senza vita di una ragazza

BELLUNO - Un macabro ritrovamento domenica mattina 22 gennaio, intorno alle 8, a Belluno. Nei pressi di un ristorante in pieno centro storico è stato ritrovato il cadavere di una ragazza in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per eseguire le indagini: per ora non sembra essere esclusa nessuna pista. Si tratta di una ragazza diciannovenne caduta dal terrazzo. Ancora non sono state rese note le generalità della giovane, e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica.