Ritrovato morto pescatore scomparso nel lago di Garda 

VERONA - E' stato ritrovato privo di vita il pescatore di 68 anni scomparso questa mattina nel lago a Brenzone sul Garda (Verona). I vigili del fuoco hanno confermato di avere recuperato il corpo dell'uomo con i sommozzatori, sul fondale a circa quattro metri di profondità, a dieci metri dalla riva.

L'allarme era scattato dopo il ritrovamento sugli scogli degli indumenti e della canna da pesca del 68enne, che potrebbe aver perso l'equilibrio dopo essersi immerso. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri per ricostruire il tragico incidente, ma si presume che il pescatore possa essere entrato in acqua per disincagliare un'esca, finendo sotto acqua. Nelle ricerche, coordinate dalla Guardia Costiera di Salò, oltre ai Vigili del fuoco e alle unità navali era stato impegnato anche un elicottero. La salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno.