Ritrovato escursionista francese disperso in Alto Adige

TRENTO - È stato ritrovato questa mattina nella zona del lago di Braies, in Alto Adige l'escursionista francese di 29 anni che era stato dato per disperso dall'8 agosto nella zona del Parco naturale delle Tre Cime di Lavaredo, al confine tra Alto Adige e Veneto.

Le ricerche del giovane sono inviate dopo l'allarme di un parente, che non aveva più notizie del 29enne.



