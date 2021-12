Ritrovato dopo una notte all'addiaccio

LATISANA - SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Scomparso da mercoledì, ritrovato il 75enne uscito per una passeggiata e che poi non aveva dato più notizie di sé.

Ieri sera era scattato l’allarme con l’attivazione del piano per le persone scomparse: soccorritori impegnati fino a notte fonda da parte dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile dei comuni della bassa friulana.



Questa mattina verso le ore 8:30 il ritrovamento dell’uomo in uno spazio aperto a San Michele al Tagliamento in provincia di Venezia.

È stato trasferito all’ospedale di Latisana: le sue condizioni di salute sono in fase di valutazione.