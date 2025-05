Ritrovato dopo 37 anni il busto di Jim Morrison rubato in cimitero

PARIGI - È stato ritrovato per caso a Parigi il busto in marmo bianco che adornava la tomba di Jim Morrison, il leggendario frontman dei Doors, scomparso 37 anni fa. La scultura, coperta di graffiti e priva di un pezzo del naso, era stata trafugata nel 1988 dal cimitero di Père-Lachaise e da allora era sparita nel nulla.



L’opera, realizzata dallo scultore croato Mladen Mikulin e collocata sulla tomba nel 1981, era diventata meta di numerosi visitatori e simbolo di omaggio al cantante. Il busto, dal peso di circa 128 kg, è stato recuperato durante una perquisizione legata a un’indagine per frode, come comunicato dalla procura di Parigi.

Nonostante l’usura del tempo e i danni subiti prima della sparizione, la scultura è stata ritrovata integra, anche se con il naso mancante, presumibilmente staccato da chi cercava souvenir. Al momento non è ancora deciso se il busto verrà restituito al suo posto originale.



Il curatore del cimitero ha dichiarato di non essere stato ancora contattato dalla polizia e ha sottolineato l’incertezza sul futuro della scultura. Intanto, la tomba di Morrison, una delle più visitate di Père-Lachaise, continua a essere sorvegliata per evitare ulteriori furti.