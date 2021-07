Ritrovato il dipinto rubato oltre 25 anni fa

UDINE - Il dipinto "Mosè che fa scaturire le acque dal deserto", risalente al XVII secolo e attribuito al pittore napoletano Luca Giordano, è stato restituito dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale di Udine alla Fondazione "Ado Furlàn" di Spilimbergo.

Il quadro, un olio su tela di circa 80 centimetri per 70, era stata rubata nel 1994 insieme ad altre opere da un'ala del castello spilimberghese in cui risiedeva lo studioso d'arte e collezionista Italo Furlàn.



I carabinieri hanno individuato il "Mosè", qualche tempo fa, tra le opere in vendita in una casa d'aste di Trieste, e l'hanno sequestrata.