Ritrovato il corpo dell’escursionista scomparso da dicembre

BOLZANO – È stato rinvenuto ieri il corpo senza vita di R.R.L., 61 anni, originario di Silandro, disperso dallo scorso dicembre nella zona di Merano 2000, a circa 1900 metri di quota. La scoperta è stata fatta da due turisti tedeschi che, lungo il sentiero numero 3 vicino alla seggiovia Piffing, hanno notato una giacca arancione tra l’erba in un’area boschiva pianeggiante. Avvicinatisi per controllare, i turisti hanno trovato il corpo in avanzato stato di decomposizione e hanno subito allertato le autorità.



Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e l’elisoccorso Pelikan, che ha trasportato la salma a Merano, dove è stata composta nella cappella mortuaria del cimitero in attesa dell’autopsia. I Carabinieri hanno informato i familiari. Secondo le prime ipotesi, l’escursionista, in gita da solo, potrebbe essere stato colto da un malore e deceduto sul posto. Le ricerche, avviate dopo la denuncia di scomparsa presentata dal fratello, non avevano portato a risultati fino a ieri, complicate dalle condizioni ambientali e dal tempo trascorso.