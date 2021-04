Ritrovato anziano bloccato di notte dalla neve in Lessinia

TRENTO - Recuperato dal soccorso alpino dopo una notte di ricerche in Lessinia, al confine tra Trentino e Veneto, un uomo di 83 anni di Ala il cui mancato rientro a casa era stato denunciato ieri.



L'anziano è stato trovato questa mattina in buono stato di salute, anche se confuso e infreddolito, dopo una notte passata all'addiaccio nei pressi di Malga Lessinia.



Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era uscito di casa per fare un giro in macchina sui monti Lessini ma è rimasto bloccato a causa della neve. L'allarme al 112 è stato lanciato dai familiari che erano stati contattati telefonicamente dall'uomo ma che non riuscivano a trovarlo sulla base delle sue indicazioni.



Sono scattate quindi le ricerche da parte del soccorso alpino e dei vigili del fuoco che hanno portato al ritrovamento dell'uomo. Sul posto è stato fatto arrivare l'elicottero di Verona. lLanziano è stato quindi trasferito all'ospedale di Verona per gli accertamenti medici.