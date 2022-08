Ritrovata senza vita la persona scomparsa domenica

VENEZIA - Si sono concluse nella serata di lunedì le ricerche della persona scomparsa nelle acque del Naviglio del Brenta tra Dolo e Mira.

Domenica pomeriggio un 55enne di origini ucraine era entrato in acqua per refrigerarsi ma era improvvisamente scomparso. Immediate le ricerche con sul posto sommozzatori ed elicottero.

Le ricerche erano riprese lunedì con i sommozzatori di Bologna perché quelli veneziani sono impegnati lungo il PO. In serata il corpo è riaffiorato, in mezzo a della vegetazione, nei pressi del ponte di Mira. I pompieri hanno recuperato la salma e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il riconoscimento.