PORDENONE - È stata ritrovata la diciassettenne, Anna, di Porcia in provincia di Pordenone, scomparsa da casa la scorsa settimana.



La ragazzina è stata ritrovata dai Carabinieri a Magnano in Riviera in provincia di Udine.

La notizia era rimbalzata tra i social, facendo scattare la condivisione dell’appello. Nella giornata di lunedì la notizia del ritrovamento di Anna.

