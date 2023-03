Ritrovano dopo 40 anni il prof malato: 'Ora lo accudiamo noi'

VICENZA - Hanno passato al setaccio tutti i reparti ospedalieri di Vicenza, interrogato i vicini e riannodato dopo 40 anni i fili della comunicazione tra compagni di classe: il tutto per ritrovare Umberto Gastaldi, 82 anni, professore di filosofia, ricoverato all'Ospedale San Bortolo di Vicenza e poi in una rsa. Protagonista della storia, come racconta il Corriere del Veneto, è Nicoletta Bertorelli, classe quinta D del Liceo scientifico Gobetti di Torino, che fin dalla maturità, nel '79-'80, non ha mai perso i contatti con il suo ex insegnante, che si è trasferito nella città veneta dopo la pensione. "Abbiamo notato che da dicembre non postava più nulla" spiega. Così è partita la ricerca, sapendolo solo. Bertorelli ha allertato gli ex compagni e dopo cinque giorni di ricerche vane finalmente è arrivata la conferma che l'anziano si trovava in una struttura sanitaria. Quando gli ex alunni lo hanno contattato, l'ex prof ha manifestato una sola urgenza: "prendete voi i miei libri, recuperate le mie lettere". "Nella sua casa ha catalogato l'intero suo epistolario - sottolinea l'ex alunna, oggi docente romana di filosofia - .Tra i volumi di Gramsci e Nietzsche stampava e archiviava anche ogni nostra email". Bertorelli si è precipitata a Vicenza per assisterlo. "Ho mollato tutto e sono partita - rivela - .Tutti i compagni si sono attivati e gli hanno scritto". Da Torino, Roma, dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. "Facciamo i turni per andare a trovarlo - conclude - ci riuniamo quasi tutti i giorni in videochiamata per risolvere i problemi pratici. Siamo uniti in una forza stupefacente. E questo lo conforta".