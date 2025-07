Il ritorno degli Oasis dopo 16 anni, oggi il concerto che fa la storia

Una data che entrerà nella storia della musica britannica e non solo: questa sera, venerdì 4 luglio, gli Oasis tornano finalmente a suonare insieme, dopo 16 anni di silenzio, litigi e carriere soliste. Il palco della clamorosa reunion è quello del Principality Stadium di Cardiff, dove i fratelli Liam e Noel Gallagher si esibiranno per la prima delle due date inaugurali del tour. Il bis è previsto per domani, sabato 5 luglio, sempre nello stesso stadio. Le porte apriranno alle 17, ma l’attesa vera sarà tutta per le 20.15, quando le luci si abbasseranno e gli Oasis saliranno sul palco, insieme, per la prima volta dal 2009. A scaldare il pubblico ci penseranno due nomi di culto della scena britpop: i Cast, band di Liverpool, e Richard Ashcroft, leggendario frontman dei The Verve.



L'appuntamento è attesissimo dai fan, dal momento che gli Oasis non si sono più esibiti insieme dall'agosto 2009 quando si trovavano a Parigi sul palco del festival 'Rock En Seine'. In quell'occasione è scoppiata l'ennesima lite tra i fratelli Gallagher, quella decisiva, perché Liam ha preso la chitarra del fratello impugnandola come un'ascia. Lo spettacolo è stato annullato e così anche il resto del tour.