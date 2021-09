Ritorna la Fiera e Festival delle Foreste: questa volta si terrà nella foresta del Cansiglio

CANSIGLIO- Dall’ 11 al 13 settembre, la foresta del Cansiglio, e in particolare il “bosco da reme”, ospiterà la Fiera e il Festival delle foreste, giunto alla sua terza edizione. Per la prima volta però, quest’anno la sede sarà direttamente nel bosco.

I vari eventi in programma puntano ad affrontare le varie sfaccettature di quest’universo, per riportare gli alberi al centro del dibattito politico, economico, e ovviamente ambientale. La fiera, ospitata da Veneto Agricoltura in collaborazione con Longarone Fiere Dolomiti, propone una serie di appuntamenti.

Venerdì 10 settembre, in Pian del Cansiglio, si terrà il convegno “La certificazione dei servizi ecosistemici PEFC: la Foresta del Cansiglio è la prima”, per individuare con PEFC (programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale) i “servizi” che da sempre le aree boschive offrono gratis. Nel pomeriggio dello stesso giorno ci sarà la presentazione del progetto quinquennale “LIFE VAIA”, finanziato con sei milioni di euro, che darà risposte sulla gestione delle aree distrutte dalla tempesta di tre anni fa. L’11 settembre ci sarà una visita guidata al Vivaio forestale di Pian de’ Spini, e domenica 12 un cantiere dimostrativo di rimboschimento di Pian Rosada (Pian Cansiglio), elementi fondamentali per l’attività di ripristino delle aree colpite dalla Tempesta Vaia.

La Fiera e il Festival delle foreste proseguirà anche nel weekend successivo (18 e 19 settembre). Il programma è consultabile qui: https://foreste.longaronefiere.it/