GODEGA DI SANT'URBANO - Ritorna dopo un anno di assenza causa Covid il Festival delle DOP del Veneto, la kermesse dedicata alle eccellenze dell’agroalimentare regionale, giunta alla settima edizione, promossa da Regione del Veneto e Veneto Agricoltura. L’appuntamento con il pubblico e gli appassionati dei prodotti di altissima qualità della nostra agricoltura è in programma domenica 24 ottobre prossimo, dalle 10 alle 18, presso la Fiera di Gogega San’Urbano, la cui Amministrazione comunale collabora all’organizzazione dell’evento. Sarà innanzitutto una giornata di festa perché, oltre all’esposizione e alla degustazione di una grande quantità di prodotti e vini regionali, sono previste numerose iniziative collaterali con al centro la musica e attività di intrattenimento.

All’edizione 2021 del Festival è infatti annunciata la presenza di una trentina di Consorzi di Tutela dei prodotti DOP (Denominazioni di Origine Protetta), IGP (Indicazioni di Origine Protetta) e STG (Specialità Tradizionali Garantite, nello specifico la pizza), oltre a numerose aziende venete in rappresenta dei prodotti agroalimentari a marchio QV (Qualità Verificata). Non mancheranno i Consorzi di Tutela dei Vini delle principali aree di produzione DOC e DOCG regionali e dei formaggi DOP veneti per i quali sarà allestita, d’intesa con APROLAV-Caseus Veneti, un’area attrezzata per le degustazioni guidate.

Presenti per la prima volta tutti assieme anche i nuovi Distretti del Cibo veneti, realtà legate alla produzione biologica e tradizionale, da poco riconosciuti dalla Regione in forza di una legge nazionale. Si tratta del Distretto del Cibo della Marca Trevigiana, del Distretto BioVerona e del Distretto BioVenezia. Come accennato, nel corso della giornata, che si terrà nel pieno rispetto delle normative anticovid (l’ingresso è gratuito ma è richiesto il green pass), sono previsti e momenti di intrattenimento con musica e cabaret che coinvolgeranno il pubblico presente. Inoltre, una diretta streaming sui canali Social di Veneto Agricoltura presenterà, in collaborazione con i rappresentanti dei Consorzi di Tutela, i singoli prodotti presenti, mentre all’esterno dei padiglioni fieristici sarà in funzione una grande rostidora per la preparazione del prodotto principe del mese di ottobre: i Marroni IGP di Combai e del Monfenera.