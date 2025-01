Ritirate milioni di lattine e bottiglie della Coca Cola. Ecco quali.

L'imbottigliatore europeo di Coca-Cola in Belgio ha annunciato un massiccio ritiro di prodotti in diversi Paesi europei a causa di un eccessivo contenuto di clorato nelle bevande. Il richiamo riguarda milioni di lattine e bottiglie di vetro di Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico distribuite in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo.



Quali prodotti sono interessati?

Il richiamo coinvolge i prodotti in circolazione da novembre 2024 con un codice di produzione compreso tra 328 GE e 338 GE. Sebbene non sia stata fornita una cifra precisa, Coca-Cola Europacific Partners Belgium ha dichiarato all'AFP che si tratta di "una quantità considerevole" di prodotti.



Cos'è il clorato e quali sono i rischi?

Il clorato è un sottoprodotto inorganico della disinfezione chimica delle acque mediante cloro e suoi composti. Secondo l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), un'esposizione a lungo termine al clorato può rappresentare un potenziale problema di salute, soprattutto per i bambini con carenza di iodio.





L'azienda ha dichiarato di essere "in contatto con le autorità competenti in ciascuno dei mercati interessati" e di aver già rimosso la maggior parte dei prodotti invenduti dagli scaffali dei negozi. Coca-Cola Europacific Partners Belgium ha chiesto ai consumatori di non consumare i prodotti in questione, ma di restituirli al punto vendita per ottenere un rimborso.



Al momento, il richiamo non riguarda l'Italia. Tuttavia, è importante ricordare che nel 2022 si verificò un ritiro di prodotti Coca-Cola nel nostro Paese per "rischio chimico", dovuto alla presenza di zuccheri in un lotto di "Coca Cola Original Taste" etichettato come "senza zucchero".



Questo maxi-richiamo solleva importanti questioni sulla sicurezza alimentare e sui processi di produzione delle bevande più popolari al mondo. Resta da vedere quali saranno le ripercussioni a lungo termine per l'azienda e se verranno adottate nuove misure di controllo per prevenire simili incidenti in futuro.