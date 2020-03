Per ritirare la pensione si va in ordine alfabetico: ecco come fare

TREVISO – Per ritirare la pensione bisognerà seguire l’ordine alfabetico. Poste Italiane, seguendo le indicazioni del governo per contenere la diffusione del Coronavirus, ha previsto infatti di scaglionare gli accessi agli sportelli degli anziani che ritirano la pensione in contanti.

“Le nuove modalità di erogazione – viene comunicato - hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane”.

Per prima cosa la riscossione della pensione del mese di aprile è stata anticipata a giovedì 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution: potranno prelevare i contanti al Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Per chi invece non può evitare di ritirare la pensione in contanti ci si dovrà presentare agli sportelli rispettando una precisa turnazione, appunto in ordine alfabetico.

Poste invita comunque “tutti i clienti ad entrare negli uffici postali solo per le operazioni essenziali e indifferibili”.

Ecco il calendario

• Per gli Uffici Postali aperti tutti i giorni:

I cognomi: dalla A alla B giovedì 26 marzo

dalla C alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

dalla L alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla R martedì 31 marzo

dalla S alla Z mercoledì 1 aprile

• Per gli Uffici Postali aperti a giorni alterni:

- Per gli Uffici aperti Lunedì Mercoledì e Venerdì:

I cognomi: dalla A alla D venerdì 27 marzo

dalla E alla O lunedì 30 marzo

dalla P alla Z mercoledì 1 aprile

- Per gli Uffici aperti Martedì, Giovedì e Sabato:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O la mattina di sabato 28 marzo

dalla P alla Z martedì 31 marzo

• Per gli uffici Postali aperti eccezionalmente da Giovedì 26 Marzo a Sabato 28:

I cognomi: dalla A alla D giovedì 26 marzo

dalla E alla O venerdì 27 marzo

dalla P alla Z la mattina di Sabato 28 marzo

Per ulteriori informazioni consultare www.poste.it o chiamare il numero verde Poste Italiane 800 00 33 22.

Questo l’elenco delle aperture di tutti gli uffici postali in provincia di Treviso.