Rita Cascella nuovo Questore Vicario a Treviso

TREVISO - Si è insediata a Treviso da qualche giorno la dottoressa Rita Cascella, Vicario del Questore.



Originaria di Sabaudia (LT), dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza nel 1991 è entrata nei ruoli della Polizia di Stato con la qualifica di Vice Commissario, assumendo come primo incarico la Dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia e successivamente quello di Responsabile dell’Ufficio Misure di Prevenzione.



Nel 1997 ha assunto la direzione del Commissariato P.S. di Assisi, ove in qualità di Autorità Locale di P.S. ha gestito le delicate fasi del terremoto Umbria-Marche, ricevendo per l’opera prestata in tali frangenti, tra gli altri riconoscimenti, l’attestato di Benemerenza con relativa Medaglia dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Protezione Civile.



Nel 2001 ha assunto la direzione del Commissariato di P.S. di Cisterna di Latina, ove ha positivamente portato a termine delicate indagini di polizia giudiziaria per poi assumere, nel 2005, la dirigenza dell’Ufficio del Personale e del nascente Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Latina. In tale sede, ha poi diretto l’Ufficio Immigrazione, ove ha curato il passaggio dal permesso di soggiorno cartaceo a quello elettronico.



Nel 2008 ha assunto la direzione del Commissariato di P.S. di Terracina, portando a termine positivamente numerose indagini di polizia giudiziaria, tra cui quelle relative a due diversi casi di omicidio; attività per le quali ha ricevuto Encomi vari. Nel 2014 ha assunto la qualifica di Primo Dirigente, venendo assegnata alla Questura di Prato con l’incarico di Dirigente della Divisione Anticrimine e, ad interim, quello di Dirigente la Divisione P.A.S.I..



Nel giugno del 2017 ha assunto l’incarico di Vicario del Questore di Oristano per divenire, dal maggio 2019, Vicario del Questore di Pesaro e, dal gennaio 2021, è Vicario in Treviso.



E’ laureata in Archivista Paleografo presso l’Università La Sapienza di Roma, con tesi acquisita agli atti dell’Ufficio Storico della Polizia di Stato quale documento utile per lo studio dell’evoluzione della Polizia di Stato italiana, e in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni presso l’Università degli Studi di Catania. Il Questore, i Dirigenti e i Funzionari della Questura hanno accolto calorosamente il nuovo Vicario, augurandole buon lavoro.