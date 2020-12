Ristori assegnati alle associazioni sportive: i dubbi delle minoranze

MOGLIANO – Nel corso dell'ultimo anno anche il settore dello sport ha subito gravi danni economici causati dalla pandemia con le conseguenti chiusure degli impianti e i blocchi delle rispettive attività. Il comune di Mogliano Veneto, a seguito dell’ultima variazione di bilancio, ha deciso di stanziare dei fondi, per le realtà locali del territorio, con l’approvazione sia da parte della maggioranza che della minoranza. Ma ora alle opposizioni qualcosa non torna dopo aver letto la mail spedita dall’Ufficio Sport del Comune, a seguito della delibera di Giunta n°299 in cui si assegnano i 123.000 euro alle associazioni.

Nella missiva si legge: “Si invita Codesta Associazione/Società sportiva a presentare una breve nota di segnalazione della situazione di criticità dei bilanci delle attività svolte nel corso del 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19, chiedendo contestualmente un sostegno economico all'Amministrazione Comunale senza entrare in cifre, né per i disequilibri né per il quantum di contributo richiesto, quindi di carattere generale e non di dettaglio. Vi invitiamo, al fine di abbreviare i tempi, di inoltrare la richiesta a mezzo mail. Distinti saluti.”



A seguito dei molti interrogativi, le minoranze hanno presentato un'interpellanza urgente all’Assessore allo Sport Enrico Maria Pavan da discutere nel prossimo Consiglio comunale. Questi i punti sui quali i Consiglieri di opposizione, chiedono spiegazioni: "Come mai non si sono chiesti i bilanci delle varie società e delle varie associazioni sportive? Come mai è stato richiesto di inoltrare unicamente una breve nota in cui si sottolineava espressamente di “non entrare in cifre né per i disequilibri né per il quantum del contributo richiesto”? Come si è valutato se eventuali contributi di altri enti o istituzioni avessero già ristorato alcune o tutte le supposte perdite? Come si sono verificate le perdite denunciate dalle Associazioni o dalle Società? Senza aver avuto a disposizione bilanci degli anni passati, cifre esatte per i disequilibri e una quantificazione minima dei contributi richiesti, in base a quali criteri questi sono stati assegnati? Con che criterio sono state escluse dalla ripartizione dei fondi alcune associazioni e società che hanno fatto richiesta via mail?"