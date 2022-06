Ristoratori e albergatori trevigiani contro gli agriturismi: "Concorrenza sleale con catering, eventi e numero di posti"

TREVISO - Se da un lato arrivano segnali confortanti per la ristorazione e il turismo trevigiano, che nei mesi primaverili ha visto un ritorno di prenotazioni e pernottamenti, dall’altro risente della concorrenza sleale di agriturismi e agrialloggi. In particolare nelle zone collinari e in Pedemontana. A denunciare, ancora una volta il problema, sono i presidenti delle due categorie provinciali coinvolte, Fipe e Federalberghi Confcommercio che ribadiscono a gran voce l’importanza di una “nuova legge regionale che ponga i giusti paletti ad un mercato che, di fatto, rappresenta un vero e proprio indotto parallelo a quello della ricettività e della ristorazione”.



I numeri parlano chiaro: in provincia di Treviso ci sono 1.180 attività di alloggio e ristorazione connesse alle aziende agricole, quasi un terzo del totale del Veneto: 4.400. La densità maggiore è nei comuni di Valdobbiadene (130) Vittorio Veneto (70) e Montebelluna (60), chiaramente riconducibili alla bellezza naturalistica delle Colline Unesco, dell’Asolano e della Pedemontana.



“La concorrenza del mercato- secondo Confcommercio – diventa “sleale” perché una consistente quota di queste strutture, che secondo gli intenti iniziali, avrebbero dovuto nascere come strutture complementari per integrare il reddito agricolo, di fatto fanno turismo e ristorazione a tutti gli effetti, eludendo gli obblighi fiscali e i paletti previsti dalla normativa rispetto alla quota di utilizzo di prodotti del fondo agricolo, al numero di posti, alle giornate di apertura, all’organizzazione di eventi e cerimonie. E ora - aggiungono i presidenti Dania Sartorato ( Fipe) e Giovanni Cher (Federalberghi) - la concorrenza si sposta anche sul personale quasi introvabile nei week -end, sulla consegna a domicilio e addirittura sui catering. Un mercato parallelo che fattura milioni di euro e che altera gli equilibri di un comparto che sta per ripartire dopo la pandemia”.



La legge regionale è un iter che, da anni, cerca di conciliare posizioni contrastanti attraverso successive elaborazioni. “Ad oggi - confermano Sartorato e Cher – aspettiamo l’accoglimento delle nostre osservazioni, peraltro già limate nel corso degli anni. Con una media di 57 posti letto per hotel di certo non possiamo accettare oltre i 45 posti letto per struttura, e la quota di prodotti non derivanti dal fondo agricolo (quindi acquistabili sul libero mercato) rischia di passare dal 35% al 50%. Abbiamo accettato che gli agriturismi facciano delivery ma non catering. E poi la tassazione: uguale per tutti. Dobbiamo contare su regole certe e sul rispetto. Stesso mercato, stesse regole: solo così possiamo difendere la qualità della ristorazione”.



La richiesta arriva all’indomani della firma della “Carta di Cison” sul turismo delle zone Unesco, che pone come centrale e giusta la sostenibilità come valore ispirante e linea guida del nuovo turismo. “Se la sostenibilità – concludono Cher e Sartorato – è la strada giusta e obbligata per tutti, questa deve poggiare prima di tutto un impianto legislativo sicuro e non aggirabile, oltre che su comportamenti rispettosi dell’ambiente e dei colleghi che ogni giorno lavorano, producono e si assumono il rischio imprenditoriale.”