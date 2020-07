Ristorante a Chicago inventa un piatto ispirato al Covid ma poi deve chiudere per un focolaio

USA – Quando la realtà supera la fantasia può capitare che uno dei ristoranti più rinomati del nord America abbia la bizzarria d’inventarsi un piatto ispirato al Coronavirus: un’idea che a sconcertato molti al punto che per le critiche ha dovuto togliere il “Sars-CoV-2” dal menù.



Ironia della sorte dopo aver superato questo momento di difficoltà per le reazioni negative dei clienti, tra il personale del ristorante è scoppiato un focolaio di Covid che ha imposto la chiusura del locale per un lockdown forzato da ovvie ragioni sanitarie.