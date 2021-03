Risse tra giovani a Mestre; 6 denunciati, uno è minorenne

VENEZIA - La Polizia di Venezia ha denunciato sei giovani responsabili di aggressioni nei confronti di altri coetanei.



Dei ragazzi, tutti appena maggiorenni e uno minorenne, cinque sono veneziani ed uno è albanese. Gli agenti del Commissariato di Mestre hanno identificato e denunciato i giovani protagonisti di una rissa che, nei primi giorni del mese di febbraio, si era innescata a bordo di un autobus del trasporto pubblico che poi era proseguita in una via del centro con il ferimento ed il ricovero in ospedale dell'albanese.



Sono stati individuati e denunciati anche i responsabili dell'aggressione avvenuta sempre nei primi giorni di febbraio in pieno centro a Mestre, ai danni di una giovane ragazza di origini cinesi, colpita alla testa con una bottiglia.



Gli agenti anche in questo caso sono riusciti, grazie alla testimonianza di alcuni presenti e all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, a identificare e deferire all'autorità giudiziaria il gruppo di giovani, tutti ragazzi del posto, alcuni minorenni ed altri poco più che maggiorenni.