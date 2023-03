Rissa tra ragazzi, c'è un ferito, denunciati due minorenni

VICENZA - Un 15enne è rimasto ferito e due ragazzi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia dopo una rissa che ha visto coinvolti ieri pomeriggio una trentina di giovani, in un parco di Vicenza. Solo l'intervento di una Volante della Questura berica, inviata sul posto dopo una segnalazione, ha consentito che la lite non degenerasse ulteriormente. Dopo aver individuato una ventina di giovani presenti sul posto, tutti minorenni, gli agenti hanno accertato che alcuni loro coetanei, poi fuggiti, avevano aggredito e minacciato, brandendo un coltello, un ragazzo di 15 anni. Quest'ultimo ha riferito ai poliziotti che, mentre stava giocando a basket con gli amici, è stato improvvisamente aggredito da un coetaneo, che è riuscito a identifciare nonostante fosse travisato da un passamontagna. Colpito con calci e pugni al volto, il ragazzo è stato poi accompagnato al pronto soccorso per farsi medicare. Secondo la ricostruzione della Polizia l'aggressore era tornato sul posto brandendo un coltello da cucina e ha iniziato a minacciare di morte sia la vittima che alcuni abitanti della zona che, dalle finestre di casa, dopo aver assistito alla scena avevano intimato ai giovani di smettere, avvisandoli di aver chiamato il 113. Alla fine gli agenti della Mobile hanno denunciato l'aggressore e un complice che lo aveva affiancato.