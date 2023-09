Rissa in strada con spari, quattro feriti

PORDENONE - Almeno quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in una rissa in cui sono rimaste coinvolte decine di persone. Si tratterebbe di cittadini stranieri, probabilmente indiani. È accaduto in serata a Villanova di Prata, in provincia di Pordenone. Secondo quanto riporta la stampa locale la persona ferita più gravemente è stato colpito da uno o più colpi di arma da fuoco.