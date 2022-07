Rissa in paese, il sindaco posta il video

NOVENTA PADOVANA - Violenta rissa dopo le 19 di sabato 9 luglio in via Oltrebrenta a Noventa Padovana.



Coinvolto un gruppo di nigeriani che si è spostato fuori dal locale. Le persone coinvolte hanno iniziato a lanciarsi sedie, bottiglie e a picchiarsi, con la strada che è stata bloccata. I proprietari del locale, estranei ai fatti, sono stati sentiti come testimoni.

Sul posto sono accorsi i carabinieri che ora procederanno a identificare i responsabili. Il sindaco ha annunciato di aver chiesto la convocazione del comitato ordine e sicurezza pubblica al Prefetto di Padova.

Lo ha segnalato nel proprio profilo facebook, postando anche il video della rissa.