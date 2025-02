Rissa fuori dalla discoteca: 26enne accoltellato, indagini in corso

UDINE - Una violenta rissa è scoppiata nella notte tra sabato e domenica all’interno dI una nota discoteca di Tavagnacco, alle porte di Udine. A scontrarsi sarebbero stati due gruppi di giovani stranieri, tra cui alcuni minorenni. Il litigio, inizialmente sedato dal personale del locale, è ripreso all'esterno, dove un 26enne è stato accoltellato al fianco destro. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono state giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro giovane, minorenne, ha riportato solo contusioni lievi.



Sul posto sono intervenute diverse Volanti della Polizia, che hanno identificato sette persone. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire l’accaduto, individuare il responsabile dell’accoltellamento e chiarire le cause dello scontro. Nei prossimi giorni verranno acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltati i testimoni, tra cui i buttafuori del locale. La Procura di Udine ha aperto un’inchiesta per lesioni.