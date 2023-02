Rissa fuori dal centro commerciale, quattro minorenni denunciati

VICENZA - Sono stati individuati e denunciati dalla Polizia i quattro giovanissimi che, nel pomeriggio di sabato 18 febbraio, in una delle aree di parcheggio del Centro Commerciale Palladio di Vicenza, si sono resi protagonisti di due aggressioni nel corso delle quali si sono reciprocamente colpiti con pugni, calci e spintoni, il tutto ripreso dai telefonini di coetanei e diffuso social. Due le risse scatenate che hanno portato così alla denuncia di due studenti 15enni e di due studentesse coetanee. Gli agenti stanno ancora eseguono alcuni approfondimenti e hanno anche scoperto che i ragazzi si erano dati nuovamente appuntamento il sabato successivo, per sfidarsi in una nuova sfida di violenza bloccata però dalla polizia, che aveva avviato alcuni controlli preventivi nella zona del centro commerciale.