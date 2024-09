Rissa in discoteca, giovane in fin di vita

PORTOGRUARO - Un giovane è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Portogruaro (Venezia) dopo essere stato raggiunto da almeno tre coltellate alla schiena nel corso di una rissa che si è scatenata, la scorsa notte, nel parcheggio di una nota discoteca della zona. Per cause al vaglio dei carabinieri, tre giovani - di età compresa tra 20 e 25 anni - hanno avuto un violento alterco al culmine del quale è spuntato un coltello con cui è stata colpita la vittima, un giovane di origini straniere. I militari dell'Arma hanno fermato due sospettati che sono stati sottoposti, dal medico legale Antonello Cirnelli, nella caserma dell'Arma di Portogruaro, ad accertamenti per verificare la compatibilità delle ferite della vittima con quelle riportate dai due presunti aggressori. Uno dei fermati è un militare della base Usaf di Aviano. Sulla vicenda la Procura di Pordenone osserva il massimo riserbo: l'ipotesi di reato è tentato omicidio.

I presunti aggressori del parcheggio della discoteca di Portogruaro (Venezia) erano fuggiti in auto ma sono stati individuati dai carabinieri sulla scorta delle indicazioni fornite dalla security e dal personale del locale. Quanto al movente che ha scatenato la rissa, i carabinieri lo stanno vagliando attentamente perché appare al momento poco verosimile. Secondo quanto ha riferito la vittima, attorno alle 4.45 il giovane stava raggiungendo l'auto nel parcheggio, a discoteca già chiusa, quando ha notato due persone dentro l'abitacolo di una vettura e ha aperto la portiera, per fare uno scherzo. La reazione delle due persone che si trovavano nel veicolo è stata immediata e violenta con l'epilogo delle coltellate alla schiena. La fidanzata della vittima è corsa in discoteca per chiedere aiuto: il giovane è stato trasportato nell'infermeria del locale per tamponare le ferite e la copiosa perdita di sangue in attesa dell'ambulanza che lo ha condotto in ospedale. Fino all'arrivo dei soccorritori è sempre rimasto cosciente. I presunti aggressori si trovano ancora in caserma a Portogruaro per delineare le singole responsabilità dell'accaduto.