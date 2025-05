Rissa con coltelli sul treno regionale: paura e feriti a Mira-Mirano

VENEZIA - Una lite tra viaggiatori, scoppiata per motivi banali legati all’uso dei servizi igienici, si è trasformata in una rissa con feriti da arma da taglio a bordo di un convoglio DBR Veneto nei pressi della stazione di Mira-Mirano.

L’episodio, segnalato dall’Ugl Veneto, ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Il personale ferroviario, pur coinvolto nella gestione dell’emergenza e nell’attivazione dei soccorsi, non ha riportato lesioni.



Il segretario regionale Luciano Conforti ha espresso forte preoccupazione per il ripetersi di episodi di violenza sui treni regionali, ricordando anche i recenti fatti sulla tratta Vicenza-Schio. Il sindacato ha ribadito la necessità di presìdi fissi e mobili delle Forze dell’Ordine, videosorveglianza attiva, personale formato e campagne di sensibilizzazione per garantire la sicurezza di viaggiatori e lavoratori.



L’Ugl ha chiesto un incontro urgente con Regione Veneto, Trenitalia e DBR per l’attivazione immediata di un piano straordinario di sicurezza sui convogli e nelle stazioni.