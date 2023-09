Rissa in centro citrtà, grave un giovane accoltellato

UDINE - Un cittadino pachistano, di 26 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Udine, dopo essere stato ferito da una coltellata al torace nel corso di una rissa scoppiata nella tarda serata di ieri nella centrale piazza Libertà a Udine. Il giovane è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è in prognosi riservata.

Una seconda persona, straniera, ha riportato ferite meno serie. Alla colluttazione hanno partecipato una decina di persone - pare tutte straniere - coinvolgendo anche via Mercatovecchio e via Rialto. Gli agenti di polizia e i carabinieri, giunti sul posto con numerose pattuglie, sono riusciti a bloccare e identificare alcuni violenti. Per gli altri, e per risalire all'autore della coltellata, che potrebbe essere accusato di tentato omicidio, si stanno visionando le telecamere della zona e anche i filmati coi telefonini messi a disposizione da residenti e passanti.