Rissa al bar, volano bottiglie di birra e sgabelli

TRIESTE - Rissa da Far west nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 luglio in un pub di via Vidali a Trieste.



L’episodio è accaduto verso le 3 rissa con calci, pugni, sgabelli e bottiglie di birra lanciate tra i contendenti. Nello scontro, nonostante il tentativo di una ragazza che ha provato a calmare gli animi, sono rimasti coinvolti diversi uomini.



Le volanti della Polizia di Stato sono giunte in loco con celerità scongiurando il verificarsi di ulteriori risvolti. Sedata la rissa grazie all’intervento degli agenti, alcuni protagonisti sono stati trasportati presso l’Ospedale di Cattinara. Nella serata di sabato 9 Luglio, un’altra rissa caratterizzata da altrettanta violenza si è verificata a pochi isolati da lì, nella più nota Piazza Garibaldi.