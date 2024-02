Rissa al bar, il titolare viene accoltellato

VENEZIA - A pochi giorni dal precedente, un altro accoltellamento a Mestre. È successo stasera verso le 18 in Corso del popolo, quando il barista titolare del Skb Bar & Pasticceria è stato accoltellato in modo non grave durante una lite da un uomo che è poi fuggito. La polizia sta cercando di rintracciarlo e di capire la dinamica del fatto.



L'EPISODIO

Si era avvicinato al tavolo per chiedere di essere pagato, il titolare dell'Skb Bar & Pasticceria in Corso del Popolo, a Mestre, e questo è bastato per scatenare l'ira dell'aggressore. Prima un calcio contro la porta a vetri del bar, andata in frantumi, poi con un coltello ha colpito in testa l'uomo, ferendolo da un lato all'altro della fronte, seppur non gravemente, ed infine la fuga a piedi. Diversi clienti e il barista stesso hanno provato a rincorrerlo, ma ne hanno perso presto le tracce.