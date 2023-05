La rissa al bar finisce con un omicidio, vittima accoltellata al petto 

BELLUNO - Una serata di musica latino-americana, i balli e le bevute, in un piccolo bar vicino alla stazione ferroviaria. Poi all'improvviso la violenza, una rissa nella quale spunta coltello, e alla fine un uomo che resta a terra. E' stato ucciso così ieri notte a Fener, una frazione di Alano di Piave in provincia di Belluno, Antonio Costa, 53 anni, frequentatore abituale del Kangur Bar, un vecchio locale con davanti una specie di dehors tirato su alla buona, con qualche telone. L'omicidio è avvenuto nell'area esterna del bar. Un movente chiaro non c'è ancora - è possibile che l'euforia dovuta all'alcol abbia avuto la sua parte - e allo stesso modo non c'è traccia dell'assassino. Difficile che nessuno abbia visto, che non abbia capito con chi Antonio Costa era venuto alle mani. I carabinieri di Feltre, che stanno conducendo le indagini sotto il coordinamento del pm Alberto Primavera, della procura di Belluno, hanno già sentito in caserma, da ieri notte a stamane, alcune persone presenti alla serata, e il gestore del bar. Ma al momento il riserbo imposto alle indagini ha fatto sì che non sia filtrato nulla su un possibile sospettato. Si sa che Antonio Costa, padre di un bambino, è crollato a terra raggiunto da un unico fendente, al petto. Dopo l'allarme, sul luogo del delitto sono arrivati subito i Carabinieri e i sanitari del Suem 118, che però non hanno potuto che constatare la morte del 53enne.

Una vita non fortunata quella di Costa, che qualche anno fa era rimasto vittima di un incidente stradale, con lo scooter. Aveva riportato gravi conseguenze, e non gli era stato più possibile lavorare. Da allora si spostava sempre con il suo monopattino elettrico. Il mezzo, trovato vicino al locale, è stato posto sotto sequestro, così come il Kangur Bar. Prima che scoppiasse la rissa finita con l'accoltellamento, nel locale era in corso una festa a base di musica latino americana; c'erano una sessantina di persone, gente del luogo ma soprattutto stranieri, persone che lavorano nella zona. Il fatto è accaduto intorno alla mezzanotte. La scena del crimine è stata subito sigillata dagli investigatori; sul posto sono giunti il magistrato e il medico legale. Sono intervenuti anche i volontari dei vigili del fuoco, che hanno battuto palmo a palmo la strada che conduce al bar e i terreni circostanti, alla ricerca del coltello del quale - è probabile - l'assassino si sarebbe liberato. Ma non ne è stata trovata traccia. I carabinieri, tuttavia, potrebbero avere in mano già elementi importanti. E' in corso infatti l'analisi delle immagini delle 4 telecamere di video sorveglianza attive nell'area, che potrebbero aver ripreso colui che ha conficcato il coltello nel petto di Antonio.

