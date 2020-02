A rischio il Carnevale di Venezia, Zaia:"I 2 contagiati sono veneziani doc"

Carnevale di Venezia a rischio per il Coronavirus? la domanda dei giornalisti al Governatore del Veneto: "ci sarà anche di più" la risposta sulle misure per contenere gli effetti del virus in Regione per cui si profila anche l'isolamento di Vo'Euganeo. "Dobbiamo adottare misure drastiche stiamo lavorando da ieri ad un provvedimento per contrastare la presenza del Coronavirus", ha aggiunto Zaia. "Quando sarà pronto e al momento debito verrà comunicato con gli elementi che vogliamo adottare e tutte le procedure".

Tra i contagiati ci sono una cardiologa un infermiere ed un addetto alle pulizie dell'ospedale di Dolo dove era stato ricoverato l'uomo di Mira ora in terapia intensiva a Padova. Lo ha reso noto il Governatore del Veneto Luca Zaia, in una pausa dei lavori della task-force nella sede della Protezione civile. Per i due anziani a Venezia, Zaia ha detto "speravamo venissero da altrove ma sono veneziani doc quindi il virus c'è anche qui".