Rischia di soffocare, infermiera guida mamma e salva 24enne

ROVIGO - Ha indicato al telefono le manovre per la disostruzione e per il massaggio cardiaco: Chiara, 24 anni, vivacissima ragazza down che vive in un piccolo paese del medio Polesine si è salvata grazie alla competenza di Laura, una infermiera del 118 che ha spiegato alla madre cosa fare per salvare la figlia. Mentre venivano inviati i soccorsi a casa della famiglia, la sanitaria dell'Ulss 5 ha indicato prima alla madre e poi al padre di Chiara come eseguire le azioni necessarie per evitare il soffocamento per un boccone di cibo rimasto in gola.

Quando l'ambulanza è arrivata la 24enne aveva già ripreso a respirare. Chiara ha recuperato velocemente, tanto che non è necessario il ricovero ospedaliero. "Come famiglia desideriamo raccontare la nostra storia, perché potrebbe succedere a tutti: oltre a voler ringraziare Laura, che con professionalità ci ha guidati, in attimi terribili, a fare le manovre giuste, grazie infinite a tutta la Centrale Operativa del 118, intervenuta prontamente" dice il padre della ragazza, che aveva partecipato a una formazione di primo soccorso offerta dalla società in cui è impiegato.