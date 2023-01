Rischia di annegare in acqua, la salvano i passanti

TRIESTE - Rischia di annegare: scattano i soccorsi. L’episodio è accaduto nel pomeriggio di mercoledì a Barcola, alle porte di Trieste: una 50enne in difficoltà in acqua è stata notata da alcuni passanti, lanciati in mare e riuscendo a recuperala, avviando poi le manovre di rianimazione polmonare, guidati passo passo da un infermiere della Sores fino all'arrivo dei mezzi di soccorso su ruota. Quindi, la corsa in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Sul posto anche la Capitaneria di Porto di Trieste.