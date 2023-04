Riprese stamattina le ricerche della donna scomparsa

UDINE - Riprese questa mattina alle 7 le ricerche della donna scomparsa a Imponzo di Tolmezzo, Udine, che non dà notizie di se da ieri mattina. Le prime ricerche sono state eseguite nel primo pomeriggio di ieri e sono continuate tutta la notte con base nel campo sportivo di Imponzo. Scendono in campo quest'oggi i volontari di protezione civile di Cavazzo Carnico, Tolmezzo , Arta Terme, Zuglio e Amaro. Attivati dalla Sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, su richiesta dei pompieri, daranno supporto per quanto di competenza alle forze in campo per cercare di rintracciare la donna, una persona della zona. Sul posto operano i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari del soccorso alpino Cnsas, i Carabinieri, Polizia di Stato. Attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Udine.